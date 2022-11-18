Той випадок, коли ракета в Польщі змусила таки вступити в розмову з таксистом.

Може тому, що це був перший за два роки поляк, а не миргородець чи теребовлянець.

Йому років двадцять, але дуже уважно слухав радіо:

- І що пан думає?

- А пан що думає?

- Думаю, що Європа дасть Україні трохи більше пеньонзе.

- А мала б якось інакше дати?

- Мали б втопити Балтійський флот.

- Але чи пан розуміє, що це війна? І для Польщі також. Чи варто аж так далеко заходити?

- Прошу пана, ми на місці. Чи пан знає, що це за площа?

- Так, звісно, я читав "Список Шиндлера", бачив фільм, дівчинка в червоному плащі. Ми зараз на Площі Богатерув.

- Так от, проше пана, за всіма нами приїде той поїзд, то ліпше хай раніше, поки маємо сили.

Гарна розмова, правда? Аж занадто. В житті кінцівка не така.

Проше пана, за всіма нами приїде той поїзд, то ліпше хай раніше, поки маємо сили

Так було і тут: я їхав на площу Богатерув не просто так, а в український магазин на Соляній.

А там мат-перемат, русскій за умолчанієм та відповідна публіка.

І лише одна продавчиня, що спілкувалася зі мною українською.

І чому цей чужий скептичний поляк для мене ближчий, ніж рідні матоязичні?

Я опісля вискочив на площу Богатерув, вдихнув холодного повітря, подивився на платформу, звідки відправляли євреїв до Аушвіца і подумав:

- І чому цей чужий скептичний поляк для мене ближчий, ніж рідні матоязичні?

Де ж ця теорія про кровно-земельну фамілію дає збій?

І чому навіть ракети її не можуть направити?

Для мене це важливіші питання, ніж чому русскіє дезертири не ходять на антиросійські мітинги.

Чому українці ходять на щоденні проросійські мітинги?

В магазини, в трамваї, в ресторани.

Може русскім треба бомби закладати в йогурти, шніцелі та кави й щоб вони детонували на російську?

А як інакше?

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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