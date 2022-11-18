"Мали б втопити Балтійський флот". Поляк про ракети з Росії
"Проше пана, за всіма нами приїде той поїзд, то ліпше хай раніше, поки маємо сили"
Той випадок, коли ракета в Польщі змусила таки вступити в розмову з таксистом.
Може тому, що це був перший за два роки поляк, а не миргородець чи теребовлянець.
Йому років двадцять, але дуже уважно слухав радіо:
- І що пан думає?
- А пан що думає?
- Думаю, що Європа дасть Україні трохи більше пеньонзе.
- А мала б якось інакше дати?
- Мали б втопити Балтійський флот.
- Але чи пан розуміє, що це війна? І для Польщі також. Чи варто аж так далеко заходити?
- Прошу пана, ми на місці. Чи пан знає, що це за площа?
- Так, звісно, я читав "Список Шиндлера", бачив фільм, дівчинка в червоному плащі. Ми зараз на Площі Богатерув.
- Так от, проше пана, за всіма нами приїде той поїзд, то ліпше хай раніше, поки маємо сили.
Гарна розмова, правда? Аж занадто. В житті кінцівка не така.
Проше пана, за всіма нами приїде той поїзд, то ліпше хай раніше, поки маємо сили
Так було і тут: я їхав на площу Богатерув не просто так, а в український магазин на Соляній.
А там мат-перемат, русскій за умолчанієм та відповідна публіка.
І лише одна продавчиня, що спілкувалася зі мною українською.
І чому цей чужий скептичний поляк для мене ближчий, ніж рідні матоязичні?
Я опісля вискочив на площу Богатерув, вдихнув холодного повітря, подивився на платформу, звідки відправляли євреїв до Аушвіца і подумав:
- І чому цей чужий скептичний поляк для мене ближчий, ніж рідні матоязичні?
Де ж ця теорія про кровно-земельну фамілію дає збій?
І чому навіть ракети її не можуть направити?
Для мене це важливіші питання, ніж чому русскіє дезертири не ходять на антиросійські мітинги.
Чому українці ходять на щоденні проросійські мітинги?
В магазини, в трамваї, в ресторани.
Може русскім треба бомби закладати в йогурти, шніцелі та кави й щоб вони детонували на російську?
А як інакше?
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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