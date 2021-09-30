Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал Мали піти на ремонт локомотивів: СБУ викрила схему розкрадання 1,7 млн грн Укрзалізниці

Мали піти на ремонт локомотивів: СБУ викрила схему розкрадання 1,7 млн грн Укрзалізниці

30 вересня, 2021 четвер
18:23

Служба безпеки України викрила корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Учасники оборудки привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів

Про це передає пресслужба СБУ.

За даними слідства, постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур.

"Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію. "Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості. Укрзалізниця ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів", - йдетьсяя в повідомленні.

За попередніми даними, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Зазначається, що це тільки частина коштів, які зловмисники сподівалися "освоїти" згідно з підписаним договором.

"Викриття правоохоронцями цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

гроші
Укрзалізниця
СБУ
потяги
розкрадання
Читайте також:
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
29 вересня, 2021 середа
СБУ заявила про перехоплення телефонних розмов щодо фальсифікацій на виборах до Держдуми РФ в ОРДЛО
Александр Усик
29 вересня, 2021 середа
Промоутер Ф'юрі закликав Джошуа відмовитися від реваншу з Усиком
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.48
    Купівля 26.48
    Продаж 26.7
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
30 вересня
19:50
ОРДЛО
Окупанти повернули комендантську годину в ОРДЛО
19:40
У поліції пояснили, як перевірятимуть COVID-сертифікати
19:31
Київ
У Києві проведуть військовий забіг 10 жовтня
19:18
Артем Мілевський
Мілевський розповів про що в своїй кар'єрі шкодує найбільше
19:09
Дмитро Разумков
Одного було замало: до Ради надійшло друге звернення щодо відставки Разумкова
18:44
COVID-сертифікати
У МОЗ розповіли куди звертатися у разі виявлення підробки COVID-сертифікатів
18:44
"Зоря"
"Зоря" - "Рома": склади команд на топ-матч Ліги конференцій
18:33
Джошуа, Хірн та Усик
Промоутер Джошуа заговорив про проведення повторного бою з Усиком в Україні
18:30
У роботі "Монобанку" стався збій
17:52
ООС
День у зоні ООС: окупанти чотири рази порушили "тишу", загинув український військовий
17:45
Владлен Юрченко
"Десна" оголосила про трансфер ексфутболіста "Байєра"
17:32
Наталка Діденко
В Україну йдуть штормовий вітер, заморозки і ранкові тумани, - синоптик Наталка Діденко
17:29
"Зоря"
"Зоря" - "Рома": букмекери знецінили шанси українців проти італійського топ-клубу
17:15
ремонт дороги
СБУ викрила розкрадання 3 млн грн на будівництві доріг у Херсонській та Черкаській областях
17:12
Дмитро Разумков
У Раді підготували підписні листи за відставку Разумкова
17:06
Нафтогаз
АМКУ дозволив Нафтогазу отримати в управління "Донецькоблгаз"
16:52
Система автоматичного вагового контролю
З 1 жовтня власники фур почнуть отримувати штрафи за перевантаження
16:45
Оновлено
На Одещині чоловік вчинив стрілянину з рушниці на вулиці, поліція провела спецоперацію
16:32
Віктор Ляшко
Осіб, які уникають обов'язкової вакцинації, відсторонять від роботи на час карантину без збереження зарплати, - Ляшко
16:31
карта з "російським" Кримом
Телеканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом: Нацрада оголосила попередження
16:09
Дмитро Разумков
Разумков: Президент повинен йти на один термін
16:01
Укрзалізниця
Україна 10 жовтня відновить залізничне сполучення з Польщею
16:00
Міністерство фінансів
Мінфін погасив останній випуск єврооблігацій під гарантії США на $1 млрд
15:55
Віктор Ляшко
Говорити про наближення "червоного" рівня небезпеки за розповсюдженням COVID-19 поки зарано, - Ляшко
15:51
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Ф'юрі порадив Джошуа, як перемогти Усика в реванші
15:50
Емінем
Репер Емінем відкрив ресторан спагеті та сам видав перші замовлення
15:37
пенсія
Накопичувальні пенсії: у Нацкомісії з цінних паперів розповіли, як гарантуватимуть захист вкладів
15:23
Ніколя Саркозі
Експрезидента Франції Саркозі засудили до року: термін можна буде відбути вдома
15:10
Баварія - Динамо
Тренер "Баварії" розповів, яке б місце посіло "Динамо" в чемпіонаті Німеччини
15:00
Дмитро Кулеба
На іноземні ринки за півтора року вийшло 137 українських компаній, - Кулеба
14:55
вакцина
Українці, які отримали щеплення різними COVID-вакцинами, зможуть згенерувати сертифікат у "Дії"
14:52
стіна на кордоні
Литва почала будівництво фізичної "стіни" на кордоні з Білоруссю
14:44
Рональд Куман
"Барселона" визначилася з майбутнім Кумана після провалу в Лізі чемпіонів
14:36
Денис Шмигаль
Держава з жовтня надасть громадам субвенції на покриття частини витрат підприємств теплопостачання, - Шмигаль
14:30
За п'ять років кількість усиновлень в Україні впала у 2,5 разу, - активістка
14:12
Руслан Малиновський (ліворуч)
Українця Малиновського визнали найкращим футболістом туру в чемпіонаті Італії
14:11
Кабул
Україна планує ще один рейс для евакуації з Афганістану, - Кулеба
13:57
лікар
Медзаклади з 1 жовтня почнуть оформлювати виключно е-лікарняні, - Радуцький
13:51
ТКГ
"Порушують принципи прийняття рішень в ОБСЄ": українська делегація у ТКГ розповіла про "дещо дивну" поведінку росіян
13:35
Web Summit
Україна вперше буде представлена павільйоном на міжнародній ІТ-конференції Web Summit
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV