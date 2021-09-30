Мали піти на ремонт локомотивів: СБУ викрила схему розкрадання 1,7 млн грн Укрзалізниці

Про це передає пресслужба СБУ.

За даними слідства, постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур.

"Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію. "Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості. Укрзалізниця ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів", - йдетьсяя в повідомленні.

За попередніми даними, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Зазначається, що це тільки частина коштів, які зловмисники сподівалися "освоїти" згідно з підписаним договором.

"Викриття правоохоронцями цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

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