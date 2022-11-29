Малими групами з багатьох напрямків: росіяни змінили тактику штурмів, - керівник ВЦА Авдіївки
Російська армія змінила тактику штурмів на Авдіївському напрямку у Донецькій області і тепер намагається розтягнути лінію наступу
Про це в ефірі Еспресо заявив керівник військово-цивільної адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.
"Наразі росіяни змінили тактику. Раніше вони робили масований артобстріл, потім заходило багато техніки, яка прикривала піхоту. Бувало, що й 100, й 150 людей вони підіймали на штурми. Зараз вони змінили тактику - здебільшого працюють малими групами до відділення, максимум до взводу. 30-40 людей максимум", - зазначив він.
За словами Барабаша, росіяни ці групи намагаються відправляти одночасно з багатьох напрямків.
"Раніше вони намагались вклинитись, то зараз намагаються розтягнути свій наступ. В першу чергу, йдуть "мобікі", за ними - більш підготовлені російські кадрові військові. Вони зайшли на наш напрямок з Херсону. Скільки їх приїхало, поки розуміння немає, але дуже велика кількість приїхала саме звідти", - підсумував Барабаш.
- Згідно з даними Генштабу, на Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій.
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