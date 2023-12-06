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Анонс

Малий і середній бізнес в умовах війни: в Києві відбудеться GET Business Festival

6 грудня, 2023 середа
14:20
Економіка Афіша GET Business Festival

13 грудня на GET Business Festival понад 70 управлінців, підприємців та лідерів бізнес-напрямів поділяться інструментами розвитку компанії під час війни

Еспресо - інформаційний партнер події.

Лише за один день учасники зможуть прокачати навички одразу за кількома напрямами: стратегічне планування, фінансування, маркетинг, digital, PR, та опанувати актуальні сервіси для бізнесу та впровадити інновації, що пришвидшать розвиток.

Досвідом поділяться бізнес-практики, серед яких:

  • Олександр Мироненко, операційний директор групи "Метінвест",

  • Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії "ІнтерХім", кандидат хімічних наук, меценат,

  • Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon,

  • Карина Дубініна, власниця мережі салонів Backstage,

  • Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR  Kernel,

  • Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора",

  • Надія Омельченко, віцепрезидентка компанії "ІТ-Інтегратор",

  • Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку,

  • Олександра Погоріла, директорка з комунікацій UFuture, керівна партнерка UAgency,

  • Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group, готельний девелопер,

  • Андрій Семченко, директор з андерайтингу Страхової компанії ІНГО,

Теми для обговорення:

  • Як залучати клієнтів та збільшити продажі під час війни.

  • Які програми залучення фінансування найбільше підходять вашому бізнесу. 

  • Які галузі стануть пріоритетними для держави, міжнародних донорів та приватних інвесторів.

  • Які дієві інструменти допоможуть вивести компанію на національний, а згодом і на зовнішній ринки.

  • Як змінилася поведінка споживачів за час війни та який маркетинг працюватиме у 2024-му.

  • Які digital-канали принесуть найбільше ефективності вашій компанії.

  • Які інновації використати для стрімкого зростання та зіграти на випередження.

  • Що таке культурний спротив та як він допомагає Україні на міжнародному рівні.

  • Як бізнесу кваліфіковано допомагати ЗСУ та мобілізованим співробітникам.

Окрім можливості професійного та бізнес-зростання, GET Business Festival цінний своїм нетворкінгом. На одному майданчику зберуться представники бізнесу та фахівці різних бізнес-напрямів, аби обмінятися досвідом, контактами та ідеями.

З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Генеральний партнер –– OLX, офіційні партнери — ІнтерХім, YASNO, VBET, фінансовий партнер — Sense Bank. 

Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/ 



 
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