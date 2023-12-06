Малий і середній бізнес в умовах війни: в Києві відбудеться GET Business Festival

Еспресо - інформаційний партнер події.

Лише за один день учасники зможуть прокачати навички одразу за кількома напрямами: стратегічне планування, фінансування, маркетинг, digital, PR, та опанувати актуальні сервіси для бізнесу та впровадити інновації, що пришвидшать розвиток.

Досвідом поділяться бізнес-практики, серед яких:

Олександр Мироненко, операційний директор групи "Метінвест",

Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії "ІнтерХім", кандидат хімічних наук, меценат,

Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon,

Карина Дубініна, власниця мережі салонів Backstage,

Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel,

Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора",

Надія Омельченко, віцепрезидентка компанії "ІТ-Інтегратор",

Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку,

Олександра Погоріла, директорка з комунікацій UFuture, керівна партнерка UAgency,

Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group, готельний девелопер,

Андрій Семченко, директор з андерайтингу Страхової компанії ІНГО,

Теми для обговорення:

Як залучати клієнтів та збільшити продажі під час війни.

Які програми залучення фінансування найбільше підходять вашому бізнесу.

Які галузі стануть пріоритетними для держави, міжнародних донорів та приватних інвесторів.

Які дієві інструменти допоможуть вивести компанію на національний, а згодом і на зовнішній ринки.

Як змінилася поведінка споживачів за час війни та який маркетинг працюватиме у 2024-му.

Які digital-канали принесуть найбільше ефективності вашій компанії.

Які інновації використати для стрімкого зростання та зіграти на випередження.

Що таке культурний спротив та як він допомагає Україні на міжнародному рівні.

Як бізнесу кваліфіковано допомагати ЗСУ та мобілізованим співробітникам.

Окрім можливості професійного та бізнес-зростання, GET Business Festival цінний своїм нетворкінгом. На одному майданчику зберуться представники бізнесу та фахівці різних бізнес-напрямів, аби обмінятися досвідом, контактами та ідеями.

З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.

Генеральний партнер –– OLX, офіційні партнери — ІнтерХім, YASNO, VBET, фінансовий партнер — Sense Bank.