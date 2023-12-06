Малий і середній бізнес в умовах війни: в Києві відбудеться GET Business Festival
13 грудня на GET Business Festival понад 70 управлінців, підприємців та лідерів бізнес-напрямів поділяться інструментами розвитку компанії під час війни
Еспресо - інформаційний партнер події.
Лише за один день учасники зможуть прокачати навички одразу за кількома напрямами: стратегічне планування, фінансування, маркетинг, digital, PR, та опанувати актуальні сервіси для бізнесу та впровадити інновації, що пришвидшать розвиток.
Досвідом поділяться бізнес-практики, серед яких:
- Олександр Мироненко, операційний директор групи "Метінвест",
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Анатолій Редер, генеральний директор фармацевтичної компанії "ІнтерХім", кандидат хімічних наук, меценат,
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Сергій Гришков, СЕО української ІТ-компанії Uklon,
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Карина Дубініна, власниця мережі салонів Backstage,
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Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel,
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Валерія Татарчук, засновниця БФ "Твоя опора",
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Надія Омельченко, віцепрезидентка компанії "ІТ-Інтегратор",
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Олександра Прохорчук, директорка із залучення та розвитку відносин з клієнтами середнього бізнесу Райффайзен Банку,
-
Олександра Погоріла, директорка з комунікацій UFuture, керівна партнерка UAgency,
-
Артур Лупашко, засновник Ribas Hotels Group, готельний девелопер,
-
Андрій Семченко, директор з андерайтингу Страхової компанії ІНГО,
Теми для обговорення:
- Як залучати клієнтів та збільшити продажі під час війни.
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Які програми залучення фінансування найбільше підходять вашому бізнесу.
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Які галузі стануть пріоритетними для держави, міжнародних донорів та приватних інвесторів.
-
Які дієві інструменти допоможуть вивести компанію на національний, а згодом і на зовнішній ринки.
-
Як змінилася поведінка споживачів за час війни та який маркетинг працюватиме у 2024-му.
-
Які digital-канали принесуть найбільше ефективності вашій компанії.
-
Які інновації використати для стрімкого зростання та зіграти на випередження.
-
Що таке культурний спротив та як він допомагає Україні на міжнародному рівні.
-
Як бізнесу кваліфіковано допомагати ЗСУ та мобілізованим співробітникам.
Окрім можливості професійного та бізнес-зростання, GET Business Festival цінний своїм нетворкінгом. На одному майданчику зберуться представники бізнесу та фахівці різних бізнес-напрямів, аби обмінятися досвідом, контактами та ідеями.
З метою безпеки деталі місця проведення будуть оголошені учасникам GET Business Festival напередодні заходу.
Генеральний партнер –– OLX, офіційні партнери — ІнтерХім, YASNO, VBET, фінансовий партнер — Sense Bank.Подробиці та реєстрація: https://get.delo.ua/
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