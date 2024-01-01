Мальта розпочала головування в ОБСЄ після ветування РФ і Білоруссю затвердження Естонії

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

"Хоча це велика честь головувати в ОБСЄ у 2024 році, Мальта також взяла на себе цю роль з глибоким почуттям відповідальності та обов’язку", - сказав міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг.

Він зазначив, що серед постійних складних і критичних викликів безпеці актуальність і виживання ОБСЄ залишаються вирішальними.

"Рішення про призначення головування Мальти на цей рік, продемонструвало колективне прагнення врятувати нашу організацію", - додав Борг.

Він також підкреслив, що Мальта спиратиметься на роботу минулого головування, підтримуючи вирішення поточних конфліктів у регіоні ОБСЄ, ставлячи права людини та безпеку людей у ​​центрі своїх зусиль, а також надаючи підтримку присутності ОБСЄ на землі.

Зазначається, що міністр Борг офіційно розпочне головування Мальти на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 25 січня 2024 року.