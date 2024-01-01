Мальта розпочала головування в ОБСЄ після ветування РФ і Білоруссю затвердження Естонії
У понеділок, 1 січня, Мальта розпочала головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2024 році після того, як РФ місяцями блокувала функціонування організації та схвалення головування Естонії
Про це йдеться на сайті ОБСЄ.
"Хоча це велика честь головувати в ОБСЄ у 2024 році, Мальта також взяла на себе цю роль з глибоким почуттям відповідальності та обов’язку", - сказав міністр закордонних справ Мальти та новий голова ОБСЄ Єн Борг.
Він зазначив, що серед постійних складних і критичних викликів безпеці актуальність і виживання ОБСЄ залишаються вирішальними.
"Рішення про призначення головування Мальти на цей рік, продемонструвало колективне прагнення врятувати нашу організацію", - додав Борг.
Він також підкреслив, що Мальта спиратиметься на роботу минулого головування, підтримуючи вирішення поточних конфліктів у регіоні ОБСЄ, ставлячи права людини та безпеку людей у центрі своїх зусиль, а також надаючи підтримку присутності ОБСЄ на землі.
Зазначається, що міністр Борг офіційно розпочне головування Мальти на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 25 січня 2024 року.
- 2 грудня для головування в ОБСЄ в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.
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