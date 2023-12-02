Компроміс з РФ: обрано країну, яка головуватиме в ОБСЄ у 2024 році

Про це йдеться на сайт ОБСЄ.

Результат одностайного рішення при голосуванні всіх 57 країн-учасниць оголосив у п'ятницю, 1 грудня, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час закриття 30-ї зустрічі Ради міністрів у Скоп'є.

Також він заявив про продовження терміну повноважень Генерального секретаря ОБСЄ Шміда, представника з питань свободи ЗМІ Рібейро та Верховного комісара у справах національних меншин Абдрахманова, а також про призначення директора Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Мекаччі до 3 вересня 2024 року.

"Наша здатність зібратися разом зараз і досягти консенсусу між усіма 57 державами-учасницями ще раз показує важливість та ефективність досягнення угоди за допомогою переговорів та компромісу в ім'я наших спільних цілей та завдань", - сказав Османі.

На його думку, попри розбіжності в ОБСЄ "продемонстрували стратегічне бачення, необхідне для продовження наших конструктивних зусиль щодо реалізації та застосування конкурентних переваг ОБСЄ через роботу її виконавчих структур на благо всього нашого народу".

Термін повноважень Мальти як чинної голови ОБСЄ розпочнеться 1 січня 2024 року.

Події навколо саміту ОБСЄ та участі російської делегації

З 29 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є триває засідання Ради міністрів ОБСЄ. Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є.

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, в ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною та Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, в якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров.

Народний депутат України Микита Потураєв зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі ОБСЄ звинуватив Україну, Грузію та Захід у нападі на Росію, а також заявив, що Молдову теж готують до нападу на РФ.

Українська та ще декілька делегацій вийшли із залу засідань зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати очільник МЗС Росії Сергій Лавров.