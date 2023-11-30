У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту

Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

За інформацією ТАСС, літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною, а також Грецією, хоча раніше очікувалося, що він прямуватиме через Болгарію. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин.

ТАСС повідомило, мовляв, болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу.

Марія Захарова назвала таке рішення Болгарії "небезпечною дурістю". За її словами, це вперше в історії влада держави заборонила перебувати в небі не літаку, а людині в літаку, оскільки, згідно з нотою дипвідомства Болгарії, самому повітряному судну МЗС РФ пролетіти дозволялося.