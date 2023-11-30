У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту
Літак міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який прямував до Скоп'є для участі в Раді міністрів закордонних справ ОБСЄ, мусив оминути повітряний простір Болгарії та летіти над територією Греції й Туреччини
Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.
За інформацією ТАСС, літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною, а також Грецією, хоча раніше очікувалося, що він прямуватиме через Болгарію. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин.
ТАСС повідомило, мовляв, болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу.
Марія Захарова назвала таке рішення Болгарії "небезпечною дурістю". За її словами, це вперше в історії влада держави заборонила перебувати в небі не літаку, а людині в літаку, оскільки, згідно з нотою дипвідомства Болгарії, самому повітряному судну МЗС РФ пролетіти дозволялося.
- Раніше повідомляли, що Болгарія вирішила відкрити свій повітряний простір для літака Лаврова на його шляху до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбувається з 29 листопада до 1 грудня. У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, у ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.
- 28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ: Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.
- Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.
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