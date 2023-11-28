Болгарія погодилася відкрити повітряний простір для літака Лаврова
Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбудеться з 29 листопада по 1 грудня
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Болгарії.
"Болгарія дала дозвіл на переліт Спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі", - йдеться у заяві.
Зазначається, що запит на дипломатичний дозвіл на проліт голови МЗС РФ отримало від Північної Македонії - голови ОБСЄ та організатора 30-го засідання Ради міністрів ОБСЄ. Дозвіл має тимчасовий характер і буде дійсний протягом трьох годин до 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.
У МЗС Болгарії наголошують, що цей дозвіл надано для участі Лаврова у засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є і підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС.
"Цей дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також є санкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС, про що прямо йдеться у ноті у відповідь болгарської сторони", - уточнили у відомстві.
- У червні 2022 року три країни Балканського півострова - Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія - відмовилися надати свій повітряний простір для літака Сергія Лаврова. У цьому голова МЗС РФ звинуватив НАТО.
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