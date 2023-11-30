В підтримку України та країн Балтії: Польща бойкотуватиме саміт ОБСЄ за участі Лаврова

Про це Шинковський вел Сеньк повідомив в середу в польському Сеймі, передає Укрінформ.

За словами Шиньковського вель Сенка, він не братиме участі в засіданні ОБСЄ і не відправить до столиці Північної Македонії жодного зі своїх заступників.

"Ми просто не можемо ігнорувати той факт, що російський міністр закордонних справ буде присутній за столом організації, яка повинна будувати мир і безпеку в Європі", – пояснив він.

Назвавши присутність Лаврова "неприйнятною", Шиньковський вель Сенк додав, що Польща поділяє погляд країн Балтії, які раніше оголосили, що пропустять засідання ОБСЄ.