В підтримку України та країн Балтії: Польща бойкотуватиме саміт ОБСЄ за участі Лаврова
Польща не братиме участі у міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Північній Македонії цього тижня через запрошення міністра закордонних справ Росії Лаврова
Про це Шинковський вел Сеньк повідомив в середу в польському Сеймі, передає Укрінформ.
За словами Шиньковського вель Сенка, він не братиме участі в засіданні ОБСЄ і не відправить до столиці Північної Македонії жодного зі своїх заступників.
"Ми просто не можемо ігнорувати той факт, що російський міністр закордонних справ буде присутній за столом організації, яка повинна будувати мир і безпеку в Європі", – пояснив він.
Назвавши присутність Лаврова "неприйнятною", Шиньковський вель Сенк додав, що Польща поділяє погляд країн Балтії, які раніше оголосили, що пропустять засідання ОБСЄ.
- 21 листопада РФ разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО. На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.
- Та 24 листопада Росія на засіданні дипломатів ОБСЄ у Відні також заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році.
- 28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ: Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.
- Раніше Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Запит на дипломатичний дозвіл на проліт голови МЗС РФ отримало від Північної Македонії.
- 28 листопада Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ.
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