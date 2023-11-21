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РФ та Білорусь ветували обрання Естонії головою ОБСЄ і можуть заблокувати роботу організації у 2024 році

21 листопада, 2023 вiвторок
18:34
Світ ОБСЄ

Росія разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ і можуть заблокувати роботу організації у 2024 році

Про це повідомила у вівторок речниця МЗС Естонії Бретті Сарапуу в коментарі ERR.

"Росія і Білорусь наклали вето на кандидатуру Естонії під час голосування послів", – сказала Сарапуу.

Оскільки рішення в ОБСЄ приймаються консенсусом, обрати Естонію головою організації не вдалося.

Відповідаючи на питання, що буде далі, Сарапуу визнала, що ситуація неясна. "Оскільки Естонія є також спільним кандидатом країн Європейського Союзу, ми, безумовно, будемо обговорювати це з іншими країнами ЄС", – зазначила вона.

Сарапуу також сказала, що наступного тижня відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ в Скоп'є, столиці нинішньої головуючої країни, Північної Македонії, де, як очікується, це питання знову буде на порядку денному.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна та голова комітету закордонних справ Рійгікогу Марко Міхельсон у своїх коментарях підкреслили, що не можна піддаватися тиску Росії.

"Своїми діями Росія блокує роботу всієї організації, адже протягом декількох років Москва не дозволяє затверджувати бюджет організації, організовувати офіційні заходи ОБСЄ, продовжувати польові місії, а також поклала край всім польовим місіям ОБСЄ в Україні, яка стала жертвою російської агресії", – зазначив Тсахкна у своєму письмовому коментарі, в якому він назвав дії Росії гідними жалю.

"Зараз, через Росію і Білорусь, ми опинилися в ситуації, коли ОБСЄ не має затвердженого голови всього за півтора місяця до нового року, хоча Естонія була спільним кандидатом Європейського Союзу на цю посаду з 2020 року", – сказав він.

"На мою думку, Естонія не може і не повинна відмовлятися від своєї кандидатури саме заради захисту європейської архітектури безпеки. Естонські дипломати разом з союзниками і особливо зі Сполученими Штатами повинні показати, що ОБСЄ опинилася в такій ситуації не через нашу кандидатуру, а через російську агресію", – сказав своєю чергою Міхкельсон.

Раніше ЗМІ повідомили, що Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі у 2024 році через те, що кандидатуру Естонії, яка має перебрати цю роль, блокує Росія.

Естонія ще у 2020 році висловила бажання взяти на себе головування в ОБСЄ, що одразу ж викликало спротив Росії. Напруженість загострилась після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

  • 16 жовтня з візитом до Києва прибув голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі й міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.
Росія
Білорусь
Естонія
ОБСЄ
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