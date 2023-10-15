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Війна з Росією: хроніка
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Голова ОБСЄ приїде до Києва

15 жовтня, 2023 неділя
14:07
Світ Буяр Османі

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македоні Буяр Османі, 16 жовтня приїде до Києва з візитом

Про це він повідомив у Х.

Османі повідомив, що планує зустрітися з українськими лідерами

"Подорож до Києва в якості голови ОБСЄ. На порядку денному зустрічі з українськими лідерами та залучення людей на місці, щоб почути їхні потреби, надії та страхи. Україна та її люди є першочерговою турботою для ОБСЄ", 

  • Постпред США при Організації з безпеки й співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що ОБСЄ навряд чи буде місцем для мирних переговорів між Росією та Україною, однак може відіграти певну роль після досягнення домовленостей про припинення вогню.
ОБСЄ
Світ про Україну
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