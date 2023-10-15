Голова ОБСЄ приїде до Києва
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македоні Буяр Османі, 16 жовтня приїде до Києва з візитом
Про це він повідомив у Х.
Османі повідомив, що планує зустрітися з українськими лідерами
"Подорож до Києва в якості голови ОБСЄ. На порядку денному зустрічі з українськими лідерами та залучення людей на місці, щоб почути їхні потреби, надії та страхи. Україна та її люди є першочерговою турботою для ОБСЄ",
- Постпред США при Організації з безпеки й співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив, що ОБСЄ навряд чи буде місцем для мирних переговорів між Росією та Україною, однак може відіграти певну роль після досягнення домовленостей про припинення вогню.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.35 Купівля 37.35Продаж 38.09
- EUR Купівля 39.61Продаж 40.68
- Актуальне
- Важливе