Голова ОБСЄ приїде до Києва

Про це він повідомив у Х.

Османі повідомив, що планує зустрітися з українськими лідерами

"Подорож до Києва в якості голови ОБСЄ. На порядку денному зустрічі з українськими лідерами та залучення людей на місці, щоб почути їхні потреби, надії та страхи. Україна та її люди є першочерговою турботою для ОБСЄ",