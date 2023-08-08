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Навряд чи ОБСЄ буде місцем для мирних переговорів між РФ та Україною, – постпред США

8 серпня, 2023 вiвторок
10:59
Світ постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер

ОБСЄ навряд чи буде місцем для мирних переговорів між Росією та Україною, однак може відіграти певну роль після досягнення домовленостей про припинення вогню

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав постпред США при Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер.

"ОБСЄ справді надає унікальну платформу завдяки своєму інклюзивному членству. Можливо, ОБСЄ відіграватиме певну роль, коли мирні переговори розпочнуться. Наразі я б не наважився стверджувати, що ОБСЄ буде тим місцем, де проходитимуть такі переговори. Проте я вбачаю потенційно можливу роль ОБСЄ після того, як буде досягнута домовленість про припинення вогню", - сказав він.

Постпред США наголосив, що припинення вогню означає справедливий і тривалий мир на умовах України.

"І це дуже важливий момент. І як тільки ми досягнемо цього, в якийсь момент у майбутньому, тоді так, інструменти та засоби ОБСЄ можуть бути задіяні", - підкреслив Карпентер.

За його словами, говорити про можливу роль ОБСЄ наразі зарано.

Переговори щодо завершення війни в Україні: що відомо

5-6 серпня у місті Джидда у Саудівській Аравії відбулися переговори з понад 40 країн щодо шляхів припинення війни в Україні. Зустріч проходила на рівні радників з національної безпеки. Саудівську Аравію як місце зустрічі було обрано, аби спробувати змусити провідні країни світу, які донині дотримуються нейтралітету, підтримати саме українські принципи завершення війни. 

Це вже друга зустріч на рівні радників з нацбезпеки та політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського. Як повідомляв напередодні обговорень у Джидді заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, після успіху консультацій у схожому форматі в Копенгагені 24 червня кількість учасників збільшилася з 15 до майже 40. Також було залучено додаткові країни Глобального Півдня. 

Деталі саміту у Саудівській Аравії – у текстовому онлайні Еспресо.

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