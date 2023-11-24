Росія блокує роботу ОБСЄ: ветувала головування на 2024 рік вже другої держави

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За даними репортера, РФ у четвер заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох топпосадовців організації, включно з генеральним секретарем.

"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, (щоб) ухвалити остаточне рішення", – додав він.

???????? has already blocked ???????? to be OSCE chair in 2024. Now it is not giving consent to ???????? as alternative OSCE chair + Top4 OSCE posts (like sec gen) as a package. They want Lavrov to be welcomed in ???????? next week for the OSCE ministerial, taking the final decision — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 23, 2023

ОБСЄ ухвалює всі рішення консенсусом, що Росія і використовує для шантажу організації.

В ОБСЄ не перший місяць шукають способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.