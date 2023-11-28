Кулеба бойкотуватиме засідання ОБСЄ на рівні МЗС через участь у ньому Лаврова

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Він зазначив, що з 30 листопада до 1 грудня в місті Скоп'є відбуватиметься засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. На ньому, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, братиме участь російська делегація на чолі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"Україна високо цінує зусилля Північної Македонії як головуючої у 2023 році держави та особисто міністра закордонних справ Буяра Османі, які продемонстрували високий професіоналізм та непохитну відданість захисту принципів та зобов'язань ОБСЄ. Ми окремо вдячні Північній Македонії за пріоритезацію питання протидії російській агресії проти України під час свого головування", - йдеться у повідомленні.

Проте, як вказує Ніколенко, РФ послідовно руйнує ОБСЄ, оскільки систематично зловживає правилом консенсусу, вдаючись до шантажу та відкритих погроз. Також у МЗС називають свавільним блокування Росією кандидатури Естонії на головування в ОБСЄ у 2024 році.

"Окрім цього, Росія незаконно затримала трьох українців - представників ОБСЄ, які знаходяться у в'язницях вже понад 500 днів. Росія створила екзистенційну кризу в ОБСЄ та перетворила організацію на заручника своїх примх та агресії", - наголосив речник українського МЗС.

За його словами, потрібно докладати спільних зусиль "для порятунку ОБСЄ від Росії", а не надсилати сигнали про можливу співпрацю.

"З огляду на це делегація України не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. При цьому, Україна залишається відданою принципам ОБСЄ, готова і надалі працювати із партнерами з метою відновлення поваги до Гельсінського заключного акту, зокрема на основі втілення Формули миру Президента України Володимира Зеленського", - підсумував Ніколенко.