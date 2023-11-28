Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в засіданні ОБСЄ за участю Лаврова

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій пресслужбою Міністерства закордонних справ Естонії.

"Ми глибоко шкодуємо про рішення дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову бути присутнім на 30-й сесії Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Для Росії це ще одна можливість поширити свою пропаганду. Присутність Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ також загрожує легітимацією законного членства Росії-агресора в нашій спільноті вільних націй, применшенням жахливих злочинів, скоєних Росією, і наданням їй можливості грубо порушувати та зневажати основоположні принципи й зобов'язання ОБСЄ. Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, не братимемо в цьому участі і не візьмемо на себе відповідальність за наслідки, до яких це призведе", - зазначено в тексті заяви.

Глави МЗС наголосили, що агресивна війна і звірства Росії проти України є порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і посяганням на основоположні принципи ОБСЄ.

"Ми також не бачимо нічого, крім обструкціонізму з боку Росії в самій ОБСЄ – спочатку вона блокувала присутність і діяльність ОБСЄ в Україні, потім наклала вето на головування Естонії у 2024 році через абсолютно надумані причини, а тепер блокує конструктивні рішення, які дали б змогу зберегти організацію живою та працездатною", - наголосили глави МЗС.

Представники країн Балтії наполягають, що зараз необхідне негайне і беззастережне припинення агресії, виведення російських військ з окупованих територій, компенсація за руйнування і притягнення винних до відповідальності. Нічого з цього досі не досягнуто. Також немає жодних ознак того, що Росія хоча б розглядає можливість дотримання своїх міжнародних зобов'язань і принципів ОБСЄ.

"ОБСЄ була створена для зміцнення європейської безпеки, запобігання конфліктам і підтримання миру. Росія своїми незаконними та жорстокими діями неодноразово доводила, що вона не є безпековим партнером для Європи. Насправді Європі зараз потрібен захист від Росії та проти неї. Саме тому ми, міністри закордонних справ країн Балтії, вирішили не брати участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Ми готові продовжувати працювати з партнерами та державами-членами, щоб підтримати основні цінності ОБСЄ і виступити проти російської агресії та ідеології, якою вона керується", - наголошується в заяві.

Коментуючи заяву, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив рішення дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову взяти участь у засіданні РМЗС ОБСЄ у Скоп'є.

"Росія використовує цю можливість для поширення своєї пропаганди й ослаблення єдності Заходу. Річ у тім, що під час зустрічі ОБСЄ у Скоп'є російська військова машина вбиває безневинних українців і депортує дітей, не змигнувши оком. Участь Лаврова применшує огидні злочини, які продовжує чинити Росія. Естонія не може сидіти за столом з агресором і нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести участь Лаврова. Це суперечить нашим основним принципам", - сказав міністр.

"Місце Лаврова – під спеціальним трибуналом, а не за столом ОБСЄ", - підсумував він.