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Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в засіданні ОБСЄ за участю Лаврова

28 листопада, 2023 вiвторок
16:43
Світ естонія Латвія Литва ОБСЄ Росія Сергій Лавров

Міністри закордонних справ країн Балтії оголосили у вівторок, 28 листопада, що не братимуть участі у зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Скоп'є наприкінці тижня, на якій буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій пресслужбою Міністерства закордонних справ Естонії.

"Ми глибоко шкодуємо про рішення дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову бути присутнім на 30-й сесії Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Для Росії це ще одна можливість поширити свою пропаганду. Присутність Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ також загрожує легітимацією законного членства Росії-агресора в нашій спільноті вільних націй, применшенням жахливих злочинів, скоєних Росією, і наданням їй можливості грубо порушувати та зневажати основоположні принципи й зобов'язання ОБСЄ. Ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, не братимемо в цьому участі і не візьмемо на себе відповідальність за наслідки, до яких це призведе", - зазначено в тексті заяви.

Глави МЗС наголосили, що агресивна війна і звірства Росії проти України є порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, і посяганням на основоположні принципи ОБСЄ.

"Ми також не бачимо нічого, крім обструкціонізму з боку Росії в самій ОБСЄ – спочатку вона блокувала присутність і діяльність ОБСЄ в Україні, потім наклала вето на головування Естонії у 2024 році через абсолютно надумані причини, а тепер блокує конструктивні рішення, які дали б змогу зберегти організацію живою та працездатною", - наголосили глави МЗС.

Представники країн Балтії наполягають, що зараз необхідне негайне і беззастережне припинення агресії, виведення російських військ з окупованих територій, компенсація за руйнування і притягнення винних до відповідальності. Нічого з цього досі не досягнуто. Також немає жодних ознак того, що Росія хоча б розглядає можливість дотримання своїх міжнародних зобов'язань і принципів ОБСЄ.

"ОБСЄ була створена для зміцнення європейської безпеки, запобігання конфліктам і підтримання миру. Росія своїми незаконними та жорстокими діями неодноразово доводила, що вона не є безпековим партнером для Європи. Насправді Європі зараз потрібен захист від Росії та проти неї. Саме тому ми, міністри закордонних справ країн Балтії, вирішили не брати участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ у Скоп'є. Ми готові продовжувати працювати з партнерами та державами-членами, щоб підтримати основні цінності ОБСЄ і виступити проти російської агресії та ідеології, якою вона керується", - наголошується в заяві.

Коментуючи заяву, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна засудив рішення дозволити міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову взяти участь у засіданні РМЗС ОБСЄ у Скоп'є.

"Росія використовує цю можливість для поширення своєї пропаганди й ослаблення єдності Заходу. Річ у тім, що під час зустрічі ОБСЄ у Скоп'є російська військова машина вбиває безневинних українців і депортує дітей, не змигнувши оком. Участь Лаврова применшує огидні злочини, які продовжує чинити Росія. Естонія не може сидіти за столом з агресором і нести відповідальність за наслідки, до яких може призвести участь Лаврова. Це суперечить нашим основним принципам", - сказав міністр.

"Місце Лаврова – під спеціальним трибуналом, а не за столом ОБСЄ", - підсумував він.

  • 21 листопада РФ разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО. На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.
  • Та 24 листопада Росія на засіданні дипломатів ОБСЄ у Відні також заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році.
  • 28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ: Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.
  • Раніше Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Запит на дипломатичний дозвіл на проліт голови МЗС РФ отримало від Північної Македонії. 

Росія
Латвія
Естонія
ОБСЄ
Литва
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