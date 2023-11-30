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Головний дипломат ЄС Боррель пропустив зустріч ОБСЄ за участі Лаврова

30 листопада, 2023 четвер
13:45
Світ Жозеп Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, у якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров

Про це інформує Європейська правда. 

Вказано, що натомість Євросоюз на засіданні представляла заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ Раса Остарускайте.

Під час свого виступу вона категорично засудила Росію та Білорусь через їхню агресію. Остарускайте зазначила, що дії країн підривають безпеку в Європу.

Водночас заступниця голови делегації ЄС при ОБСЄ не загадала напряму про демарш Борреля.

Що передувало

З 29 листопада по 1 грудня у місті Скоп’є триватиме засідання Ради міністрів ОБСЄ. Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є. 

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, у ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. 

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною, а також Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин. 

Росія
ЄС
Білорусь
ОБСЄ
МЗС
Сергій Лавров
Жозеп Боррель
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