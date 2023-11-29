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"Корисний форум": Блінкен долучиться до засідання ОБСЄ попри участь Лаврова

29 листопада, 2023 середа
06:06
Світ Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі очільника МЗС Росії Сергія Лаврова, попри бойкотування зустрічі Україною, Латвією, Естонією та Литвою

Про це повідомляє "Голос Америки".

28 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Американський чиновник заявив, що США поважає рішення країн, які вирішили не брати участь у засіданні за присутності голови російського МЗС, але вважає, що корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь, чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - сказав він.

Представник Держдепу розповів, що Блінкен висловить на засіданні солідарність з північними македонцями.

"Я вважаю, що ОБСЄ є справді важливою інституцією для розв'язання політичних питань та питань із прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності північними македонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ", - зауважив дипломат.

  • 21 листопада РФ разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО. На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Її розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.
  • Та 24 листопада Росія на засіданні дипломатів ОБСЄ у Відні також заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році.
  • 28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ: Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.
  • Раніше Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ. Запит на дипломатичний дозвіл на проліт голови МЗС РФ отримало від Північної Македонії. 
  • Міністри закордонних справ країн Балтії оголосили у вівторок, 28 листопада, що не братимуть участі у зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Скоп'є наприкінці тижня, на якій буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
Україна
Росія
Латвія
Естонія
ОБСЄ
Литва
Сергій Лавров
Війна з Росією
США
Світ про Україну
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