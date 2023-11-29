"Корисний форум": Блінкен долучиться до засідання ОБСЄ попри участь Лаврова

Про це повідомляє "Голос Америки".

28 листопада представник Держдепартаменту США повідомив, що Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Американський чиновник заявив, що США поважає рішення країн, які вирішили не брати участь у засіданні за присутності голови російського МЗС, але вважає, що корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь, чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - сказав він.

Представник Держдепу розповів, що Блінкен висловить на засіданні солідарність з північними македонцями.

"Я вважаю, що ОБСЄ є справді важливою інституцією для розв'язання політичних питань та питань із прав людини в Європі. І тому держсекретар США збирається бути там на знак солідарності північними македонцями, які мали важкий рік і виконали чудову роботу, а також щоб висловити солідарність з іншими членами ОБСЄ", - зауважив дипломат.