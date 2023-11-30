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Україна та ще кілька делегацій вчинили демарш під час виступу Лаврова на засіданні ОБСЄ

30 листопада, 2023 четвер
17:09
Війна з Росією ОБСЄ

Українська та ще декілька делегацій залишили зал засідань зустрічі ОБСЄ у Скоп'є, коли почав виступати очільник МЗС Росії Сергій Лавров

Про це повідомляє "Європейська правда".

Українська делегація в повному складі вийшла з зали, коли російський міністр почав свій виступ.

При цьому Україну підтримали кілька інших делегацій, перелік яких поки невідомий.

Лавров, який виступав російською, у якийсь момент перервався і, вочевидь, відреагував на події у залі англійською мовою: "Ви не могли б залишити мене на самоті, будь ласка? Дякую".

Після завершення виступу Лавров одразу залишив зал засідань.

Що передувало

З 29 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є триватиме засідання Ради міністрів ОБСЄ.  Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є. 

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, в ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. 

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною та Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин. 

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, в якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров. 

Народний депутат України Микита Потураєв зазначив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі ОБСЄ звинуватив Україну, Грузію та Захід у нападі на Росію, а також заявив, що Молдову теж готують до нападу на РФ.

ОБСЄ
Сергій Лавров
санкції проти Росії
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