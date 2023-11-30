Лавров на зустрічі ОБСЄ заявив, що Захід готує Молдову до нападу на РФ, - нардеп Потураєв

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Лавров на зустрічі ОБСЄ говорив про те, що в Києві нацистський режим, що ми забороняємо російську мову, знищуємо російськомовні книжки, забороняємо навіть говорити російською мовою в Україні, але це не головне. Головним було те, що Лавров сказав, що ЄС перетворився на агресивний блок, такий самий, як і НАТО. Він сказав, що це Грузія напала на Росію у 2008 році, що це Україна напала на Росію. А зараз, що насправді є тривожним, Лавров заявив, що злий Захід готує Молдову, щоб Молдова напала на Росію", - розказав Потураєв.

Голова Комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики також додав, що вже зрозумілі наступні кроки Росії щодо точки дестабілізації ситуації.

"Зрозуміло, що Україна має допомагати Молдові зберігати стабільність, і захищатися від можливих дестабілізаційних кроків Росії. Звичайно, що Лаврову місце в Гаазі, а не в ОБСЄ", - наголосив Потураєв.

Що передувало

З 29 листопада по 1 грудня в місті Скоп’є триватиме засідання Ради міністрів ОБСЄ. Болгарія вирішила тимчасово відкрити свій повітряний простір для літака міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова на шляху до Скоп’є.

У МЗС Болгарії наголосили, що такий дозвіл підпадає під винятки із застосування до нього санкційного режиму ЄС і має тимчасовий характер. Окрім того, в ноті МЗС прямо зазначили, що цей дозвіл не поширюється на членів делегації, які є підсанкційними особами згідно з чинним законодавством ЄС.

28 листопада стало відомо, що українська делегація не братиме участі в міністерському засіданні ОБСЄ на рівні міністра закордонних справ. Дмитро Кулеба бойкотуватиме зустріч через присутність на ній очільника МЗС РФ Сергія Лаврова.

Того самого дня Естонія, Латвія і Литва слідом за Кулебою відмовилися від участі в саміті ОБСЄ. А 29 листопада аналогічне рішення ухвалила Польща.

Водночас представник Держдепартаменту США повідомив, що держсекретар Блінкен буде присутній на засіданні ОБСЄ, але особиста зустріч з Лавровим не планується.

Згодом стало відомо, що болгарська сторона відмовилася пускати літак Лаврова у свій повітряний простір через присутність на борту представниці російського дипвідомства Марії Захарової, яка перебуває під санкціями Євросоюзу. Літак Лаврова на шляху до Північної Македонії пролетів над Туреччиною та Грецією. Зрештою довжина маршруту міністерського борту становила близько 4000 км, а дорога зайняла понад 5 годин.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пропустив міністерське засідання ОБСЄ, в якому брав участь очільник МЗС Росії Сергій Лавров.