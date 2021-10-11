Мальта врятувалась від поразки Кіпру на 99-й хвилині у матчі кваліфікації ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Фотіс Папуліс вивів Кіпр вперед на 7-й хвилині, але на старті другого тайму захисник Мальти Зак Мускат повернув у матчі нічию. Кіпріоти зуміли забити вдруге лише на 80-й хвилині зустрічі. П'єрос Сотіріу забив цей м'яч.



Найдраматичніший момент у зустрічі трапився на 99-й хвилині матчу. Форвард Мальти Юрген Дегабріеле врятував свою команду від поразки



Кіпр і Мальта ділять п'яте-шосте місце в групі H у відборі ЧС-2022. У команд не залишається шансів на вихід на чемпіонат світу.



Лідерами є Хорватія і Росія, у яких по 16 балів. Третя - Словенія з 10 очками. У команд по три матчі до кінця відбору.

ЧС-2022



Кваліфікація. 8-й тур

11 жовтня

Група Н

Кіпр - Мальта 2:2



Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 - Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8