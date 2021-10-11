Мальта врятувалась від поразки Кіпру на 99-й хвилині у матчі кваліфікації ЧС-2022
У 8-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 Кіпр втратив перемогу над Мальтою
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фотіс Папуліс вивів Кіпр вперед на 7-й хвилині, але на старті другого тайму захисник Мальти Зак Мускат повернув у матчі нічию. Кіпріоти зуміли забити вдруге лише на 80-й хвилині зустрічі. П'єрос Сотіріу забив цей м'яч.
Найдраматичніший момент у зустрічі трапився на 99-й хвилині матчу. Форвард Мальти Юрген Дегабріеле врятував свою команду від поразки
Кіпр і Мальта ділять п'яте-шосте місце в групі H у відборі ЧС-2022. У команд не залишається шансів на вихід на чемпіонат світу.
Лідерами є Хорватія і Росія, у яких по 16 балів. Третя - Словенія з 10 очками. У команд по три матчі до кінця відбору.
ЧС-2022
Кваліфікація. 8-й тур
11 жовтня
Група Н
Кіпр - Мальта 2:2
Голи: Папуліс, 7, Сотіріу, 80 - Мускат, 53, Дегабріеле, 90+8
- Нагадаємо, 9 жовтня збірна Боснії і Герцеговини перемогла Казахстан у кваліфікації чемпіонату світу-2022 та випередила Україну в турнірній таблиці групи D.
- Після цього в суботу збірна України перемогла у Гельсінкі Фінляндію та повернула собі другу позицію.
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