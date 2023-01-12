Про це під час брифінгу у Military Media Center інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України до російської адміністративно-правової системи", – сказала Маляр.

Рашисти почали змінювати українські посвідчення водія на російські, а також видавати номерні знаки зразка РФ із цифровим позначенням регіону.

"Оголошено, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати", – наголосила Маляр.

Заступниця міністра оборони України заявила, що центри видачі паспортів Росії зменшили строки видання – з 30 до 10 днів.

Федеральна рада Швейцарії 11 січня прийняла рішення більше не видаватиме шенгенські візи власникам паспортів, виданих Росією на тимчасово окупованих територіях України.