Маляр про штурм росіянами Бахмута: Втрати ворога не виправдовують себе

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"У Бахмуті час грає проти ворога. Грамотні дії нашого командування на Бахмутському напрямку та мужність бійців зробили для ворога ці тривалі бої найдорожчими за час повномасштабного вторгнення", - написала вона.

За її словами, втрати РФ у техніці та живій силі не виправдовують себе.

"Втім, ворог не полишає свої плани та пішов на принцип і підняв ставки на шкоду собі. Це дуже "по-російськи", логікою не зрозуміти", - написала Маляр.