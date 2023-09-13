Маляр: росіяни почали штурмувати Мар'їнку і Авдіївку

Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Заступниця пояснила, що росіяни вирішили перейти до такої стратегії, оскільки близько року не можуть захопити ці населені пункти.

"Якщо говорити про схід, у нас загострилась ситуація в Мар’їнці, Авдіївці. Росіяни там збільшили кількість обстрілів, більше того, вони почали там штурми", - зазначила вона.

Маляр також розповіла, що на південних напрямках є просування ЗСУ, проте противник не готовий здаватися.

"Якщо говорити, приміром, щодо звільнених населених пунктів, звісно, що росіяни так просто не хочуть здаватися. Якщо ми говоримо про Роботине, його взяли під контроль ЗСУ, але довкола точаться дуже серйозні бої навколо населеного пункту. Разом з тим, є просування", - пояснила Маляр.

За її словами, на Куп’янсько-Лиманському напрямку спостерігається зменшення інтенсивності боїв з боку ворога.

"Там кількість боїв значно зменшилась. Були дні, коли тільки обстріли були, а по факту бойових зіткнень там мінімізовано. Але це не означає, що ворог там відмовився від своїх планів чи відступив. Ні, вони просто збираються з силами, готуються, і не полишають своїх задач вийти на Куп’янськ і Донецьку, Луганську області", - додала посадовиця.

Попри це, Маляр наголосила, що на Бахмутському напрямку ЗСУ мають стабільні успіхи.