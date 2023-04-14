Малюнок українки прикрасив ракету Juice, яка відправилася до Юпітера
У п'ятницю, 14 квітня, Європейське космічне агентство відправило ракету Juice з малюнком юної Ярини Закалюжної до Юпітера
Про це інформує Sky News.
Сьогодні Європа розпочала свою першу спеціальну місію до найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. У космос відправилася ракета-дослідник Juice, аби почати свою восьмирічну місію.
До Юпітера відправилася й робота української дівчини Ярини Закалюжної, яка прикрашає ракету.
Малюнок із зображенням крижаних супутників Юпітера та Землі, а також самої ракети став переможцем мистецького конкурсу Juice up your rocket! у 2021 році.
Інженерка Мануела Бароні високо оцінила "милі, життєрадісні та справжні" ілюстрації на носі ракети.
Довідково. Місія Jupiter Icy Moons Explorer, або якщо коротко - Juice, шукатиме життя на крижаних супутниках Юпітера - Європі, Ганімеді та Калісто. Запуск мав відбутися 13 квітня, але через погану погоду та ризик блискавки його відклали на п’ятницю, 14 квітня.
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