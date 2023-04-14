Про це інформує Sky News.

Сьогодні Європа розпочала свою першу спеціальну місію до найбільшої планети Сонячної системи - Юпітера. У космос відправилася ракета-дослідник Juice, аби почати свою восьмирічну місію.

До Юпітера відправилася й робота української дівчини Ярини Закалюжної, яка прикрашає ракету.

Малюнок із зображенням крижаних супутників Юпітера та Землі, а також самої ракети став переможцем мистецького конкурсу Juice up your rocket! у 2021 році.

Інженерка Мануела Бароні високо оцінила "милі, життєрадісні та справжні" ілюстрації на носі ракети.

Довідково. Місія Jupiter Icy Moons Explorer, або якщо коротко - Juice, шукатиме життя на крижаних супутниках Юпітера - Європі, Ганімеді та Калісто. Запуск мав відбутися 13 квітня, але через погану погоду та ризик блискавки його відклали на п’ятницю, 14 квітня.