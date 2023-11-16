Малюська сказав, хто профінансує створення нового табору для російських військовополонених

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що Україна потребує міжнародної фінансової підтримки у створенні такого табору. За словами міністра, перший табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.

"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", - сказав міністр.

Водночас невідомо, скільки функціонуватиме новий табір, зазначив Малюська. Це залежить від кількості обмінів та їхніх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір.