Малюська сказав, хто профінансує створення нового табору для російських військовополонених
На створення нового табору для військовополонених росіян Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету. Решту мають надати міжнародні партнери
Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.
Він зазначив, що Україна потребує міжнародної фінансової підтримки у створенні такого табору. За словами міністра, перший табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.
"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", - сказав міністр.
Водночас невідомо, скільки функціонуватиме новий табір, зазначив Малюська. Це залежить від кількості обмінів та їхніх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір.
- Весною у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
- 3 листопада очільник відомства Денис Малюська зазначив, що всі російські військовополонені, які не дістали поранень і не проходять лікування, працюють: "Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Тож там дисципліна на вищому рівні й, відповідно, ефективність праці краща".
- А 7 листопада Малюська повідомив, що через велику кількість військовополонених росіян для них відкриють новий табір.
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