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Малюська сказав, хто профінансує створення нового табору для російських військовополонених

16 листопада, 2023 четвер
12:51
Війна з Росією Денис Малюська

На створення нового табору для військовополонених росіян Україна витратить кілька мільйонів гривень із держбюджету. Решту мають надати міжнародні партнери

Про це в ефірі телемарафону сказав очільник Міністерства юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що Україна потребує міжнародної фінансової підтримки у створенні такого табору. За словами міністра, перший табір облаштували за допомогою Червоного Хреста та Канади.

"Сподіваємося, що це відбудеться і в нашому новому таборі для військовополонених. Витрат бюджету не вдасться нам повністю уникнути. Ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам потрібно буде витратити на розробку", - сказав міністр.

Водночас невідомо, скільки функціонуватиме новий табір, зазначив Малюська. Це залежить від кількості обмінів та їхніх масштабів. Проте наразі є потреба відкривати новий табір.

  • Весною у Мін'юсті повідомляли, що на утримання одного російського військового, який потрапив в український полон, витрачається близько 10 тис. гривень щомісяця.
  • 3 листопада очільник відомства Денис Малюська зазначив, що всі російські військовополонені, які не дістали поранень і не проходять лікування, працюють: "Ніхто не байдикує, всі працюють. Це не складна праця — плетіння меблів із лози, склеювання різноманітних матеріалів. Тобто це проста фізична праця, водночас вони зайняті. А з точки зору ставлення до праці й дисципліни, безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Тож там дисципліна на вищому рівні й, відповідно, ефективність праці краща".
  • А 7 листопада Малюська повідомив, що через велику кількість військовополонених росіян для них відкриють новий табір.
Україна
полонені
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