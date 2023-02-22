"Ман Сіті" та "Лейпциг" зіграли внічию у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився внічию 1:1. На 27-й хвилині Ріяд Марез вивів "Манчестер Сіті" вперед, але наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол зрівняв рахунок для "Лейпцига".

А вже 14 березня відбудеться матч-відповідь, де "Лейпциг" та "Ман Сіті" визначать команду, що зіграє в 1/4 фіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

22 лютого

"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:1

Голи: Гвардіол, 70 - Марез, 27