"Ман Сіті" та "Лейпциг" зіграли внічию у Лізі чемпіонів
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" зіграв внічию проти німецького "Лейпцига"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився внічию 1:1. На 27-й хвилині Ріяд Марез вивів "Манчестер Сіті" вперед, але наприкінці зустрічі Йошко Гвардіол зрівняв рахунок для "Лейпцига".
А вже 14 березня відбудеться матч-відповідь, де "Лейпциг" та "Ман Сіті" визначать команду, що зіграє в 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:1
Голи: Гвардіол, 70 - Марез, 27
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