"Ман Сіті" відмовився шукати заміну футболісту, якого продали в "Барсу" за 55 млн євро

Про це повідомляє The Times.



Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола збирається надати більше ігрового часу молодим гравцям. Зокрема, ігрову практику в основній команді може отримати 19-річний Коул Палмер. Тому англійці не куплятимуть футболіста на позицію Феррана Торреса.

Торрес і "Барселона" підписали контракт до 30 червня 2027. В угоді прописані відступні, які складають 1 млрд євро. У понеділок, 3 січня, відбудеться презентація футболіста. Сума трансферу склала 55 млн євро.

У цьому сезоні 21-річний Торрес провів за "Манчестер Сіті" 7 матчів у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та зробив 1 гольову передачу. Зараз гравець травмований, у нього перелом ноги.



Transfermarkt оцінює іспанця у 45 млн євро. Влітку 2020 року "Сіті" заплатив "Валенсії" 28 млн за Феррана Торреса.

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