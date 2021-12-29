"Ман Сіті" відмовився шукати заміну футболісту, якого продали в "Барсу" за 55 млн євро
Англійський "Манчестер Сіті" не збирається підписувати нового футболіста на позицію Феррана Торреса
Про це повідомляє The Times.
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола збирається надати більше ігрового часу молодим гравцям. Зокрема, ігрову практику в основній команді може отримати 19-річний Коул Палмер. Тому англійці не куплятимуть футболіста на позицію Феррана Торреса.
Торрес і "Барселона" підписали контракт до 30 червня 2027. В угоді прописані відступні, які складають 1 млрд євро. У понеділок, 3 січня, відбудеться презентація футболіста. Сума трансферу склала 55 млн євро.
У цьому сезоні 21-річний Торрес провів за "Манчестер Сіті" 7 матчів у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та зробив 1 гольову передачу. Зараз гравець травмований, у нього перелом ноги.
Transfermarkt оцінює іспанця у 45 млн євро. Влітку 2020 року "Сіті" заплатив "Валенсії" 28 млн за Феррана Торреса.
- 15 грудня аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.
- 22 грудня стало відомо, що півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Ферран Торрес стане гравцем "Барселони".
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