"Барселона" домовилась про трансфер одноклубника Зінченка за 55 млн євро

Про це повідомив авторитетний каталонський інсайдер Тоні Хуанмарті у Twitter.



За інформацією джерела, трансфер вже повністю узгоджений. "Барселона" заплатить за півзахисника "Ман Сіті" Феррана Торреса близько 55 млн. євро, в угоді також передбачені бонуси в розмірі 10 млн.



У цьому сезоні 21-річний Торрес провів за "Манчестер Сіті" 7 матчів у всіх турнірах, забив 3 м'ячі та зробив 1 гольову передачу. Зараз гравець травмований, у нього перелом ноги.



Transfermarkt оцінює іспанця у 50 млн євро. Влітку 2020 року "Сіті" заплатив "Вільярреалу" 28 млн за Феррана Торреса.

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