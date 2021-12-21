"Барселона" домовилась про безкоштовний трансфер найдорожчого захисника "Аякса"

Про це повідомляє інсайдерський twitter-акаунт El rincón del barcelonista.



За інформацією джерела, "Барселона" домовилась про безкоштовний трансфер Нуссаїра Мазрауї влітку 2022 року. Контракт марокканця з "Аяксом" тоді завершиться, тому він дістанеться іспанцям безплатно.



Угода Мазрауї з "Барсою" буде розрахована на 3 роки. Фінансові умови не відомі. Марокканець є найдорожчим захисником "Аякса", він коштує 18 млн євро.



У поточному сезоні 24-річний оборонець зіграв за "Аякс" 21 матч, відзначився 4 голами та 3 асистами.

#ULTIMAHORA ????

Desde @erdbarcelonista podemos confirmar la exclusiva de @sergiorf97 ????????

Noussair Mazraoui será jugador del F.C Barcelona a partir del 1 de julio de 2022. ✅

El lateral derecho holandés (internacional con Marruecos) ha aceptado la oferta culer por 3T. pic.twitter.com/tRhBOAelcN — El rincón del barcelonista (@erdbarcelonista) December 21, 2021

15 грудня аргентинський форвард "Барселони" Серхіо Агуеро оголосив про завершення кар'єри через проблеми з серцем.

20 грудня стало відомо, що іспанська "Барселона" готова попрощатись з п'ятьма гравцями у зимове трансферне вікно.

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