"Барселона" домовилась про безкоштовний трансфер найдорожчого захисника "Аякса"
Захисник нідерландського "Аякса" Нуссаїр Мазрауї стане гравцем іспанської "Барселони"
Про це повідомляє інсайдерський twitter-акаунт El rincón del barcelonista.
За інформацією джерела, "Барселона" домовилась про безкоштовний трансфер Нуссаїра Мазрауї влітку 2022 року. Контракт марокканця з "Аяксом" тоді завершиться, тому він дістанеться іспанцям безплатно.
Угода Мазрауї з "Барсою" буде розрахована на 3 роки. Фінансові умови не відомі. Марокканець є найдорожчим захисником "Аякса", він коштує 18 млн євро.
У поточному сезоні 24-річний оборонець зіграв за "Аякс" 21 матч, відзначився 4 голами та 3 асистами.
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