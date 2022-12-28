"Ман Юнайтед" розгромно переміг "Ноттінгем" у першому матчі без Роналду

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 3:0. У ворота "Ноттінгем Фореста" голи забили Маркус Рашфорд, Антоні Марсьяль і ексфутболіст "Шахтаря" Фред.

"Манчестер Юнайтед" займає п'яте місце і з 29 балами відстає від зони ЛЧ на 1 пункт. У "Ноттінгема" 13 набраних очок і 19 позиція.

Для МЮ переможний матч проти "Ноттінгема" був першим після відходу Кріштіану Роналду 22 листопада.

Англійська Прем'єр-ліга

17-й тур

27 грудня

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттінгем Форест" 3:0

Голи: Рашфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

26 грудня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що португальський футболіст Кріштіану Роналду продовжить кар'єру в Саудівській Аравії. Президент "Аль-Насра" заявив, що інформація про трансфер Роналду є брехнею.

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