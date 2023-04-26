"Манчестер Сіті" - "Арсенал": де та коли дивитись визначний матч у боротьбі за чемпіонство АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч пройде у Манчестері та розпочнеться о 22:00. Пряму трансляцію українці можуть переглянути на телеканалах Setanta Sports.

Букмекери вважають, що "Манчестер Сіті" є явним фаворитом зустрічі. На перемогу містян коефіцієнт 1,55. Виграш "Арсенала" оцінюють у 5,50. Нічия - 4,50.

Сьогоднішній матч є визначальним у боротьбі за чемпіонство АПЛ. Адже зараз у турнірній таблиці АПЛ команди йдуть пліч-о-пліч. "Арсенал" займає першу позицію з відривом у 5 балів, але зіграли на 2 матчі більше ніж "Манчестер Сіті".

Англійська Прем'єр-ліга

33-й тур

26 квітня

"Манчестер Сіті" - "Арсенал"

Манчестер, "Етіхад Стедіум"

Початок о 22:00

Трансляція - Setanta Sports