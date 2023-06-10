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"Манчестер Сіті" - "Інтер": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

10 червня, 2023 субота
08:00
Спорт Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті

У суботу, 10 червня, англійський "Манчестер Сіті" та італійський "Інтер" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом фіналу в Стамбулі "Манчестер Сіті".

На перемогу чемпіонів Англії в основний час пропонують коефіцієнт 1,44, на нічию дають 4,75, а на виграш "Інтера" - 6,50. Котирування на те, що "Сіті" здобуде трофей 1,25, шанси міланців оцінюють в 4,50.  

'Манчестер Сіті', Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд

Фото: Getty Images

"Манчестер Сіті" на шляху до фіналу пройшов німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1), "Баварію" (3:0, 1:1) та чинного переможця ЛЧ — іспанський "Реал" (1:1, 4:0).  

"Інтер" здолав португальські "Порту" (1:0, 0:0), "Бенфіку" (2:0, 3:3) та італійський "Мілан" (2:0, 1:0).  

Інтер, Ліга чемпіонів

Фото: Getty Images

"Манчестер Сіті" зіграє у фіналі ЛЧ вдруге в історії. У 2021 році команда Хосепа Гвардіоли поступилася у вирішальному матчі англійському "Челсі" - 0:1.

"Інтер" є триразовим переможцем головного європейського клубного турніру, який міланці вигравали у 1964, 1965 та 2010 роках.  

Ліга чемпіонів

Фінал

10 червня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Інтер" (Італія)

Стамбул, Туреччина. Олімпійський стадіон ім. Ататюрка

Початок - 22:00 

Трансляція - Megogo

Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляцію матчу

футбол
Італія
Інтер
Англія
Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів
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