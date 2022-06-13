Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".

Холанд підписав з англійським клубом контракт до 2027 року. За неофіційним даними "Ман Сіті" заплатив за 21-річного норвежця 60 млн євро.

Форвард виступав за "Борусію" з 2020 року, зіграв за дортмундців 89 матчів, забив 86 голів та віддав 23 результативні передачі.

Також він виступав за норвезькі "Брюне" та "Молде" і австрійський "Зальцбург".

За збірну Норвегії Холанд зіграв 21 матч та забив 20 голів.

12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.

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