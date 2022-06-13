"Манчестер Сіті" оголосив про перехід Холанда
Норвезький футболіст Ерлінг Холанд перейшов з дортмундської "Борусії" до "Манчестер Сіті"
Про це повідомляє офіційний сайт "Манчестер Сіті".
Холанд підписав з англійським клубом контракт до 2027 року. За неофіційним даними "Ман Сіті" заплатив за 21-річного норвежця 60 млн євро.
Форвард виступав за "Борусію" з 2020 року, зіграв за дортмундців 89 матчів, забив 86 голів та віддав 23 результативні передачі.
Також він виступав за норвезькі "Брюне" та "Молде" і австрійський "Зальцбург".
За збірну Норвегії Холанд зіграв 21 матч та забив 20 голів.
- 12 червня стало відомо, що "Барселона" розглядає кандидатуру українського футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка на позицію лівого захисника.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.02
Купівля 34.02Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.62Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе