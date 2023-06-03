"Манчестер Сіті" переміг МЮ у фіналі Кубка Англії
У фіналі Кубка Англії з футболу "Ман Сіті" виявився кращим за "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, що проходив на "Вемблі", закінчився з рахунком 2:1 на користь "Манчестер Сіті". У ворота МЮ дублем відзначився Ілкай Гюндоган, який забив перший гол на 13-й секунді.
За Манчестер Юнайтед" єдиний гол забив Бруно Фернандеш, який зрівняв рахунок на 33-й хвилині з пенальті.
"Ман Сіті" виграв Кубок Англії усьоме в історії - 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023.
Кубок Англії
Фінал
3 червня
"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голи: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 (пен.)
Фото: Getty Images
- 20 травня "Манчестер Сіті" достроково забезпечив собі чемпіонський титул в АПЛ.
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