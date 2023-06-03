"Манчестер Сіті" переміг МЮ у фіналі Кубка Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, що проходив на "Вемблі", закінчився з рахунком 2:1 на користь "Манчестер Сіті". У ворота МЮ дублем відзначився Ілкай Гюндоган, який забив перший гол на 13-й секунді.

За Манчестер Юнайтед" єдиний гол забив Бруно Фернандеш, який зрівняв рахунок на 33-й хвилині з пенальті.

"Ман Сіті" виграв Кубок Англії усьоме в історії - 1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019, 2023.

Кубок Англії

Фінал

3 червня

"Манчестер Сіті" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голи: Гюндоган, 1, 51 - Фернандеш, 33 (пен.)

Фото: Getty Images