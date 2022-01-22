"Манчестер Сіті" перервав неймовірну переможну серію в АПЛ
У 23-му турі чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у гостях "Саутгемптон" та перервав 12-матчеву переможну серію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після хвороби та не потрапив у заявку на матч.
За його відсутності, "Саутгемптон" на 7-й хвилині вивів вперед Кайл Вокер-Пітерс. На 65-й хвилині рахунок зрівняв Емерік Ляпорт.
Матч завершився внічию 1:1, через яку перервалася 12-матчева переможна серія "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії.
Попри це, команда Хосепа Гвардіоли має 57 очок та продовжує впевнено лідирувати у Прем'єр-лізі. Найближчого переслідувача - "Ліверпуль" - "Сіті" випереджає на 12 пунктів.
"Саутгемптон" з 25 балами - 12-й.
Чемпіонат Англії
23-й тур
22 січня
"Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 1:1
Голи: Вокер-Пітерс, 7 - Ляпорт, 65
- 19 січня стало відомо, що "Манчестер Сіті" відмовився продавати Олександра Зінченка в іспанський "Бетіс"
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