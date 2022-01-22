"Манчестер Сіті" перервав неймовірну переможну серію в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після хвороби та не потрапив у заявку на матч.

За його відсутності, "Саутгемптон" на 7-й хвилині вивів вперед Кайл Вокер-Пітерс. На 65-й хвилині рахунок зрівняв Емерік Ляпорт.

Матч завершився внічию 1:1, через яку перервалася 12-матчева переможна серія "Манчестер Сіті" в чемпіонаті Англії.

Попри це, команда Хосепа Гвардіоли має 57 очок та продовжує впевнено лідирувати у Прем'єр-лізі. Найближчого переслідувача - "Ліверпуль" - "Сіті" випереджає на 12 пунктів.

"Саутгемптон" з 25 балами - 12-й.

Чемпіонат Англії

23-й тур

22 січня

"Саутгемптон" - "Манчестер Сіті" 1:1

Голи: Вокер-Пітерс, 7 - Ляпорт, 65