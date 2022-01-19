"Манчестер Сіті" відмовився продавати Зінченка в іспанський клуб
Український гравець англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не перейде в іспанський "Бетис"
Про це повідомляє vZbirna.
За інформацією джерела, найближчим часом Олександр Зінченко підпише нову покращену угоду з "Манчестер Сіті". Сторони зацікавлені у тому, щоб продовжити співпрацю.
Раніше повідомлялось, що "Бетис" звернувся до "Манчестер Сіті" із пропозицією про трансфер Зінченка. Іспанський клуб хоче орендувати українського гравця, який не має стабільного місця у складі лідера чемпіонату Англії.
Це не перша спроба клубу із Севільї підписати Зінченка, іспанці намагалися домовитися з українцем у 2018 році.
"Бетис" наразі займає третє місце в чемпіонаті Іспанії.
Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів та віддав 2 результативні передачі. Нинішній контракт українця із "Сіті" діє до літа 2024 року.
- Нагадаємо, 15 січня у 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переграв "Челсі" та зміцнив лідерство в турнірній таблиці.
- 19 січня Олександру Зінченку запропонували перейти з "Манчестер Сіті" до "Бетису".
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