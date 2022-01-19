"Манчестер Сіті" відмовився продавати Зінченка в іспанський клуб

Про це повідомляє vZbirna.



За інформацією джерела, найближчим часом Олександр Зінченко підпише нову покращену угоду з "Манчестер Сіті". Сторони зацікавлені у тому, щоб продовжити співпрацю.



Раніше повідомлялось, що "Бетис" звернувся до "Манчестер Сіті" із пропозицією про трансфер Зінченка. Іспанський клуб хоче орендувати українського гравця, який не має стабільного місця у складі лідера чемпіонату Англії.



Це не перша спроба клубу із Севільї підписати Зінченка, іспанці намагалися домовитися з українцем у 2018 році.



"Бетис" наразі займає третє місце в чемпіонаті Іспанії.



Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів та віддав 2 результативні передачі. Нинішній контракт українця із "Сіті" діє до літа 2024 року.