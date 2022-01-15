"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" в чемпіонаті Англії
У 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переграв "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко пропустив матч через хворобу.
Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 70-й хвилині, завдяки голу Кевіна де Брюйне.
"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" 1:0, набрав 56 очок та збільшив відрив від лондонців, які йдуть другими, до 13 пунктів.
Чемпіонат Англії
22-й тур
15 січня
"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:0
Гол: де Брюйне, 70
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