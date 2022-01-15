"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" в чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Український футболіст "Ман Сіті" Олександр Зінченко пропустив матч через хворобу.

Команда Хосепа Гвардіоли вийшла вперед на 70-й хвилині, завдяки голу Кевіна де Брюйне.

"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" 1:0, набрав 56 очок та збільшив відрив від лондонців, які йдуть другими, до 13 пунктів.

Чемпіонат Англії

22-й тур

15 січня

"Манчестер Сіті" - "Челсі" 1:0

Гол: де Брюйне, 70

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