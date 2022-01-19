Зінченко отримав пропозицію залишити "Манчестер Сіті"
Українському футболісту Олександру Зінченку запропонували перейти з англійського "Манчестер Сіті" до іспанського "Бетису"
Про це повідомляє El Chiringuito TV.
"Бетис" звернувся до "Манчестер Сіті" із пропозицією про трансфер Зінченка. Іспанський клуб хоче орендувати українського гравця, який не має стабільного місця у складі лідера чемпіонату Англії.
Це не перша спроба клубу із Севільї підписати Зінченка, іспанці намагалися домовитися з українцем у 2018 році.
"Бетис" наразі займає третє місце в чемпіонаті Іспанії.
Олександр Зінченко у нинішньому сезоні зіграв за "Ман Сіті" 12 матчів та віддав 2 результативні передачі.
- Нагадаємо, 15 січня у 22-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Сіті" переграв "Челсі" та зміцнив лідерство в турнірній таблиці.
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