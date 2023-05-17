Про це повідомляє Еспресо.TV.

У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1).

У вирішальному матчі переможець протистояння зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".

Міланський "Інтер" вийшов у фінал ЛЧ вдруге в історії та вперше зі сезону 2009/10. Тоді італійська команда обіграла "Баварію" (2:0).

В першому матчі "Реал" - "Манчестер Сіті" було зафіксовано нічию 1:1.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу. 2-й матч

17 травня

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)

Манчестер, стадіон "Етіхад Стедіум"

Початок о 22:00

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???? Who will join Inter in the final?#UCL || #UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2023