"Манчестер Сіті" - "Реал": де та коли дивитись повторний півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні, 17 травня, мадридський "Реал" зіграє проти англійського "Манчестер Сіті" у повторному півфіналі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1).
У вирішальному матчі переможець протистояння зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".
Міланський "Інтер" вийшов у фінал ЛЧ вдруге в історії та вперше зі сезону 2009/10. Тоді італійська команда обіграла "Баварію" (2:0).
В першому матчі "Реал" - "Манчестер Сіті" було зафіксовано нічию 1:1.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу. 2-й матч
17 травня
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Реал" (Іспанія)
Манчестер, стадіон "Етіхад Стедіум"
Початок о 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 16 травня у повторному матчі півфіналу Ліги чемпіонів італійський "Інтер" виявився кращим за "Мілан".
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