У середу, 17 травня, у повторному півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" приймає іспанський "Реал". Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - о 22:00

У першому матчі в Мадриді "Реал" та "Ман Сіті" зіграли внічию 1:1.

У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1).

У вирішальному матчі переможець зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".