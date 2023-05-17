"Манчестер Сіті" - "Реал": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів
У середу, 17 травня, у повторному півфіналі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Сіті" приймає іспанський "Реал". Еспресо проведе текстовий онлайн матчу. Початок - о 22:00
У першому матчі в Мадриді "Реал" та "Ман Сіті" зіграли внічию 1:1.
У плей-офф мадридці пройшли англійські "Ліверпуль" (5:2, 1:0) та "Челсі" (2:0, 2:0), а "Манчестер Сіті" вибив німецькі "Лейпциг" (7:0, 1:1) та "Баварію" (3:0, 1:1).
У вирішальному матчі переможець зустрінеться 10 червня у Стамбулі з італійським "Інтером", який пройшов "Мілан".
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