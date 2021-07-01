"Манчестер Юнайтед": батько Довбика зізнався, у якому клубі він хоче бачити сина

Про це повідомляє "Укрінформ".



Також Олександр Довбик розповів, як переживав за свого сина в матчі проти Швеції.



"Мріяв, щоб Шевченко випустив його на поле хоча б на 1 хвилину. Коли вийшов Артем Бесєдін - зневірився. Думаю, ну все. Потім Бесєдіна травмували. Думаю, ну, ось шанс. Ні, знову розчарування, тому що вийшов Циганков. Артема випустили на останній овертайм замість Ярмоленка. Коли коментатор Віктор Вацко почав його хвалити, було приємно. Ну, а коли він забив - я вже нічого не чув і не бачив. Хочу, щоб він грав за МЮ. Мені подобається їхній стиль", - розповів Олександр Довбик.



У заключному матчі 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.



У чвертьфіналі Євро-2020 збірна України зіграє проти Англії, яка перемогла Німеччину (2:0). Матч відбудеться 3 липня у Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко".