"Манчестер Юнайтед" погодився заплатити божевільні гроші за найкращого молодого гравця ЧС-2022
Англійський "Манчестер Юнайтед" готовий активувати пункт про відступні у контракті півзахисника португальської "Бенфіки" Енцо Фернандеса
Про це повідомив журналіст Бруно Андраде.
За інформацією джерела, між МЮ і "Бенфікою вже ведуться перемовини. На Енцо Фернандеса також претендує "Ліверпуль", але вони готові заплатити лише 100 млн євро.
Боси МЮ зможуть заплатити 120 млн євро, які прописані в якості відступних у контракті аргентинця. Це допоможе уникнути будь-якої конкуренції за футболіста.
У поточному сезоні Енцо Фернандес забив 3 голи та віддав 4 асисти у 20 матчах. Хавбек був визнаний найкращим молодим гравцем ЧС-2022.
- 22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.
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