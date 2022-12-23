"Манчестер Юнайтед" погодився заплатити божевільні гроші за найкращого молодого гравця ЧС-2022

Про це повідомив журналіст Бруно Андраде.

За інформацією джерела, між МЮ і "Бенфікою вже ведуться перемовини. На Енцо Фернандеса також претендує "Ліверпуль", але вони готові заплатити лише 100 млн євро.

Боси МЮ зможуть заплатити 120 млн євро, які прописані в якості відступних у контракті аргентинця. Це допоможе уникнути будь-якої конкуренції за футболіста.

У поточному сезоні Енцо Фернандес забив 3 голи та віддав 4 асисти у 20 матчах. Хавбек був визнаний найкращим молодим гравцем ЧС-2022.

22 листопада англійський "Манчестер Юнайтед" оголосив про закінчення співпраці з Кріштіану Роналду.

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