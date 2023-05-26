"Манчестер Юнайтед" розгромив "Челсі" Мудрика та забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 4:1 на користь "Манчестер Юнайтед". У ворота лондонського "Челсі" забили Каземіро, Антоні Марсьяль, Бруно Фернандеш та Маркус Рашфорд.

На 89-й хвилині Жоау Фелікс забив єдиний м'яч для лондонського "Челсі". Михайло Мудрик вийшов в основі "Челсі", українця замінили на 64-й хвилині.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Юнайтед" після 37 матчів піднявся на третю позицію та забезпечив собі місце у Лізі чемпіонів. Туди також вийшли "Ман Сіті", "Арсенал" і "Ньюкасл".

"Челсі" займає дванадцяту позицію.

Англійська Прем'єр-ліга

32-й тур (перенесений матч)

25 травня

"Ман Юнайтед" - "Челсі" 4:1

Голи: Каземіро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Фелікс, 89