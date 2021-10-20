"Ман Юнайтед" перевернув гру і врятувався від поразки "Аталанті" Малиновського в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Аталанта" двічі забила у першому таймі і пішла на перерву за комфортного рахунку 2:0. Відзначились Маріо Пашалич і Меріх Демірал.



Все змінилось у другій половині зустрічі. "Манчестер Юнайтед" зумів феноменально перевернути хід гри. Голи Маркуса Рашфорда, Гаррі Магвайра та Кріштіану Роналду принесли англійцям перемогу над "Аталантою" 3:2.



МЮ з 6 балами очолив турнірну таблицю групи F. Слідом йде "Аталанта" з 4 очками, так само набраних пунктів у "Вільярреала". Останнє місце і 3 очки у "Янг Бойза".



Українець Руслан Малиновський з'явився на полі лише на 68-й хвилині зустрічі.

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група F

20 жовтня

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Аталанта" (Італія) 3:2

Голи: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15, Демірал, 29

Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".

В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb