"Ман Юнайтед" перевернув гру і врятувався від поразки "Аталанті" Малиновського в ЛЧ
У 3-му турі Ліги чемпіонів англійський "Манчестер Юнайтед" переміг італійську "Аталанту"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Аталанта" двічі забила у першому таймі і пішла на перерву за комфортного рахунку 2:0. Відзначились Маріо Пашалич і Меріх Демірал.
Все змінилось у другій половині зустрічі. "Манчестер Юнайтед" зумів феноменально перевернути хід гри. Голи Маркуса Рашфорда, Гаррі Магвайра та Кріштіану Роналду принесли англійцям перемогу над "Аталантою" 3:2.
МЮ з 6 балами очолив турнірну таблицю групи F. Слідом йде "Аталанта" з 4 очками, так само набраних пунктів у "Вільярреала". Останнє місце і 3 очки у "Янг Бойза".
Українець Руслан Малиновський з'явився на полі лише на 68-й хвилині зустрічі.
Ліга чемпіонів
3-й тур
Група F
20 жовтня
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Аталанта" (Італія) 3:2
Голи: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15, Демірал, 29
- Нагадаємо, 20 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.
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