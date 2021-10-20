"Зальцбург" без проблем переміг "Вольфсбург" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився з рахунком 3:1. За "Зальцбург" дубль оформив Ноа Окафор, ще один гол забив Карім Адейемі. У складі "Вольфсбурга" єдиний м'яч забив Лукас Нмеча.

"Зальцбург" з 7 балами займає перше місце в турнірній таблиці групи G. "Вольфсбург" має 2 пункти та йде третіми. 2 очка і в "Севільї", проте в них один матч у запасі, який вони проведуть проти "Лілля". У французів останнє місце і 1 набраний бал.

Друге коло групового раунду ЛЧ "Зальцбург" розпочне 2 листопада у Німеччині матчем проти "Вольфсбурга".

Ліга чемпіонів

3-й тур

Група G

20 жовтня

"Зальцбург" (Австрія) - "Вольфсбург" (Німеччина) 3:1

Голи: Адейемі, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15

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