"Зальцбург" без проблем переміг "Вольфсбург" у Лізі чемпіонів
Австрійський "Зальцбург" переміг німецький "Вольфсбург" у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 3:1. За "Зальцбург" дубль оформив Ноа Окафор, ще один гол забив Карім Адейемі. У складі "Вольфсбурга" єдиний м'яч забив Лукас Нмеча.
"Зальцбург" з 7 балами займає перше місце в турнірній таблиці групи G. "Вольфсбург" має 2 пункти та йде третіми. 2 очка і в "Севільї", проте в них один матч у запасі, який вони проведуть проти "Лілля". У французів останнє місце і 1 набраний бал.
Друге коло групового раунду ЛЧ "Зальцбург" розпочне 2 листопада у Німеччині матчем проти "Вольфсбурга".
Ліга чемпіонів
3-й тур
Група G
20 жовтня
"Зальцбург" (Австрія) - "Вольфсбург" (Німеччина) 3:1
Голи: Адейемі, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15
- Нагадаємо, 19 жовтня, у 3-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" програв у Києві іспанському "Реалу" з рахунком 0:5.
- 20 жовтня "Динамо" поступилося у гостях іспанській "Барселоні" у 3-му турі ЛЧ.
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