Мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24
Відомий мандрівник Бер Гріллз став першим амбасадором UNITED24 від Великої Британії та просуватиме напрям "Відбудова України"
Про це написав Володимир Зеленський у телеграмі.
Він зазначив, що Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.
"Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами UNITED24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - пише президент.
- Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадоркою United24.
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