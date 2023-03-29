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Війна з Росією: хроніка
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Мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24

29 березня, 2023 середа
15:53
Суспільство

Відомий мандрівник Бер Гріллз став першим амбасадором UNITED24 від Великої Британії та просуватиме напрям "Відбудова України"

Про це написав Володимир Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

"Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами UNITED24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - пише президент.

  • Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадоркою United24.
Володимир Зеленський
війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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2023, середа
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