Мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором UNITED24

Про це написав Володимир Зеленський у телеграмі.

Він зазначив, що Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни, його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

"Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами UNITED24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - пише президент.