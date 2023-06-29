Маркетинг-директорка FILM.UA розповіла про актуальні тренди української аудіовізуальної індустрії
Поліна Толмачова, маркетинг-директорка FILM.UA Group, розповіла про п'ять актуальних трендів української аудіовізуальної індустрії 2023 року
Про це інформує FILM.UA.
Зокрема Толмачова виділила таку цьогорічну тенденцію, що попри повномасштабне вторгнення російського війська створення фільмографії в Україні не зупинялось.
Водночас міжнародні продюсерські компанії з новою силою почали співпрацювати з українським виробництвом кіно та фінансувати продукт.
"Показовим прикладом є 6-серійна антологія Those Who Stayed ("Ті, хто залишився") від FILM.UA Group, партнерами якої ще на етапі розробки стала компанія Red Arrow Studios International, а до продюсування долучились SVT Sweden, NRK Norway, YLE Finland", - йдеться в матеріалі.
"Ті, хто залишився" - це серіал, який комедійно-драматичний характер і базується на реальних подіях та свідченнях. Він розповідає про перші дні російської агресії проти України. Кожна серія розповідає історію однієї групи персонажів, які вирішили залишитися в Києві, коли почалася повномасштабна війна.
Серед глядачів виріс запит на контент у межах локального ринку: "Українці потребують українське". Маркетинг-директорка наголосила, що іноземці теж потребують українське.
"Попит на український контент серед міжнародної аудиторії виріс на комерційному та мистецькому рівнях", - наголосила вона.
Також українські сервіси стають все більш популярними. Фахівці з анімації, постпродакшену, VFX, нових технологій та дизайну не тільки зберігають високу якість своїх послуг, а й продовжують зміцнювати свої позиції на світовому ринку.
"Всупереч повномасштабному вторгненню та багатьом викликам, Україна має унікальну можливість стати потужним гравцем глобального ринку контенту", - додає Толмачова.
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