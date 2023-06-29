Про це інформує FILM.UA.

Зокрема Толмачова виділила таку цьогорічну тенденцію, що попри повномасштабне вторгнення російського війська створення фільмографії в Україні не зупинялось.

Водночас міжнародні продюсерські компанії з новою силою почали співпрацювати з українським виробництвом кіно та фінансувати продукт.

"Показовим прикладом є 6-серійна антологія Those Who Stayed ("Ті, хто залишився") від FILM.UA Group, партнерами якої ще на етапі розробки стала компанія Red Arrow Studios International,​ а до продюсування долучились SVT Sweden, NRK Norway, YLE Finland", - йдеться в матеріалі.

"Ті, хто залишився" - це серіал, який комедійно-драматичний характер і базується на реальних подіях та свідченнях. Він розповідає про перші дні російської агресії проти України. Кожна серія розповідає історію однієї групи персонажів, які вирішили залишитися в Києві, коли почалася повномасштабна війна.

Серед глядачів виріс запит на контент у межах локального ринку: "Українці потребують українське". Маркетинг-директорка наголосила, що іноземці теж потребують українське.

"Попит на український контент серед міжнародної аудиторії виріс на комерційному та мистецькому рівнях", - наголосила вона.

Також українські сервіси стають все більш популярними. Фахівці з анімації, постпродакшену, VFX, нових технологій та дизайну не тільки зберігають високу якість своїх послуг, а й продовжують зміцнювати свої позиції на світовому ринку.

"Всупереч повномасштабному вторгненню та багатьом викликам, Україна має унікальну можливість стати потужним гравцем глобального ринку контенту", - додає Толмачова.