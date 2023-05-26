Маркевич спростував інформацію про переговори з "Карпатами"

Про це повідомляє "Трибуна".

"Поки ніяких перемовин я не веду, це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном", - сказав Мирон Маркевич.

За свою кар'єру Мирон Маркевич встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.

Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.