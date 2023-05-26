Маркевич спростував інформацію про переговори з "Карпатами"
Український тренер Мирон Маркевич та його син Остап не очолять львівські "Карпати" найближчим часом
Про це повідомляє "Трибуна".
"Поки ніяких перемовин я не веду, це все фейки. Ні, поки ні. Клуб поки не виходив з нами на контакт. Не знаю, треба думати. Коли буде якась конкретика. Тим більше я зараз далеко, за кордоном", - сказав Мирон Маркевич.
За свою кар'єру Мирон Маркевич встиг попрацювати у збірній України, харківському "Металісті", "Дніпрі", львівських "Карпат" та інших клубах.
Маркевич здобував бронзові і срібні медалі УПЛ. Виходив разом з "Дніпром" у фінал Ліги Європи.
- 24 травня повідомлялось, що головний тренер "Карпат" Андрій Тлумак подав у відставку
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