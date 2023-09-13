Маркевич висловився, що заважає Мудрику вийти на топ-рівень

Про це повідомляє "Український футбол".

Мирон Маркевич окремо висловився про гру Михайла Мудрика у матчі збірної України проти Італії (1:2), а також пояснив, що потрібно вінгеру, аби вийти на топ-рівень.

"Можливо, він психологічно не готовий. У нього хороша швидкість і непогана техніка, але він не може поки використати свої сильні сторони. Я думав, що після виходу на заміну він допоможе, адже італійські захисники вже наїлися, але не вийшло. Будемо чекати та сподіватись, що Мудрика прорве. Потрібно, щоб він грав у "Челсі", інакше необхідно міняти клуб", - сказав Маркевич.

Результати Михайла Мудрика у "Челсі"

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 20 матчів і віддав 2 асисти. У цьому сезоні 22-річний українець ще не відзначився результативними діями і провів на полі лише 67 хвилин.

"Челсі" завершив минулий сезон АПЛ на 12-й позиції. У Лізі чемпіонів лондонці дійшли до чвертьфіналу.

"Челсі" заплатив за Мудрика 70 млн євро.