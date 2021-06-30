Маркевич закликав УЄФА жорстоко покарати футболіста, який травмував Бесєдіна
Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич вважає, що шведський захисник Маркус Даніельсcон заслужив червону картку за грубий фол проти Артема Бесєдіна
Про це повідомляє "Трибуна".
Маркевич переконаний, що УЄФА повинен дискваліфікувати Даніельссона на 5 матчів.
"Приємна новина. Хлопці дійсно проявили характер. Непростий матч з непростим суперником. Цю зустріч однозначно можна занести в актив нашій команді. Ще й вийшли в 1/4 фіналу - вдвічі приємніше. Чи арбітр справедливо видалив Даніельссон за фол проти Бесєдіна? Звісно. Треба ще й дискваліфікувати його на матчів 5. Хто ж так стрибає", - сказав Мирон Маркевич.
У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельсона, який отримав червону картку.
Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.
Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- 30 червня стало відомо, що травмований Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020.
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