Маркевич закликав УЄФА жорстоко покарати футболіста, який травмував Бесєдіна

Про це повідомляє "Трибуна".



Маркевич переконаний, що УЄФА повинен дискваліфікувати Даніельссона на 5 матчів.



"Приємна новина. Хлопці дійсно проявили характер. Непростий матч з непростим суперником. Цю зустріч однозначно можна занести в актив нашій команді. Ще й вийшли в 1/4 фіналу - вдвічі приємніше. Чи арбітр справедливо видалив Даніельссон за фол проти Бесєдіна? Звісно. Треба ще й дискваліфікувати його на матчів 5. Хто ж так стрибає", - сказав Мирон Маркевич.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельсона, який отримав червону картку.

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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